الامانة العامة تعلن إصدار وجبة جديدة من المشمولين بقانون الفصل السياسي

2023/03/14 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اصدار وجبة جديدة من المشمولين بقانون الفصل السياسي.وذكر بيان للأمانة العامة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة […]

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