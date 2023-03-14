2023/03/14 | 10:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: عباس الزيدي اولا _ مهما كان شكلها او نوعها او مصدرها...

ظهرت المقالة نيران صديقة ( اياك اعني واسمعي ياجارة ) أولاً على المسلة.

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