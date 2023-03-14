رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة حلول عيد الخليقة

2023/03/14 | 10:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال شريف، الصابئة المندائيين بمناسبة حلول عيد الخليقة.

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