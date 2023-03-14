كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين بحسب سيول

2023/03/14 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخين بالستيين قصيري المدى على ما أعلنت سيول، غداة انطلاق مناورات عسكرية أميركية-كورية جنوبية مشتركة هي الأوسع نطاقا منذ خمس سنوات.وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان “رصد جنودنا صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلِقا من … Readmore

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