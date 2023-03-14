المتحدث باسم الحكومة: قانون النفط والغاز في مراحله الاخيرة للموافقة عليه بين المركز والاقليم

2023/03/14 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أنه حكومتا المركز وإقليم كوردستان، مقبلتان للاتفاق على قانون النفط والغاز، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعرض بنفسه اجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة. وقال العوادي: إن “القرارات المتعلقة … Readmore

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