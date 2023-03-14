وزير الرياضة السعودي: نسعى لجلب أفضل اللاعبين.. والدعم سيكون للجميع

2023/03/14 | 10:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الثلاثاء، أن "دعم الأندية السعودية ليس محصورًا على نادٍ معين دون آخر، وتوجد طريقة معينة لجلب أفضل اللاعبين للأندية السعودية، سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من حوكمتها".

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