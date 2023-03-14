الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يهنئ الصابئة المندائية بمناسبة عيد الخليقة

2023/03/14 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري بتهنئة الصابئة المندائية بمناسبة عيد الخليقة ، والذي يمثل لهم أهم وأبرز الأيام الدينية .

كما ودعا الضاري إلى تعزيز وتطبيق الشراكة الحقيقية لوضع الأسس الصحيحة لبناء الدولة المدنية و تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء ليتساوى جميع العراقيين بالحقوق والواجبات .

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