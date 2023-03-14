2023/03/14 | 11:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فقدت “تشيكو أساكاوا”؛ البالغة من العمر 65 عامًا، بصرها تمامًا منذ أن كان عمرها 14 عامًا فقط بعد حادث مأساوي.

وقد أصبحت عالمة كمبيوتر ومديرة المتحف الوطني للعلوم الناشئة والابتكار، المعروف باسم “ميرايكان”، في طوكيو.



هذه المرأة تعد دليلًا حيًا على أن ضعاف البصر يمكنهم التغلب على إعاقتهم لتحقيق أشياء عظيمة.

ونظرًا لأنها كافحت كثيرًا من أجل التنقل في الأماكن غير المألوفة والمزدحمة توصلت تشيكو أساكاوا إلى فكرة لمساعدة ضعاف البصر في التنقل بشكل أسهل.

في عام 2017 ألهمتها تجاربها الخاصة للتوصل إلى فكرة حقيبة ذكية يمكن أن توجه مستخدمها بمساعدة أجهزة الاستشعار والكاميرات المدمجة..



بعد ست سنوات أصبحت حقيبة الذكاء الاصطناعي جاهزة تقريبًا لظهورها التجاري.

من جهتها قالت تشيكو أساكاوا؛ خلال مقابلة عام 2020 عندما تصدر اختراعها عناوين الأخبار الدولية لأول مرة:

“الذكاء الاصطناعي يرشدني لأنه يحل محل البصر الذي فقدته.



إنه حلم أن أكون قادرة على الخروج بحرية بمفردي”.

وبعد أن يقوم المستخدم بإدخال وجهته على هاتفه الذكي يمكن لحقيبة الذكاء الاصطناعي تخطيط الطريق الأمثل إلى تلك النقطة، وهي صغيرة بما يكفي لحملها.

تعتمد الحقيبة الذكية بعد ذلك على مجموعة من أجهزة الاستشعار ونظام GPS دقيق يمكنه تحديد موقعها ضمن هامش خطأ يبلغ 10 سم لتقييم محيطها وتجنب الاصطدام بأشخاص آخرين والعقبات في طريقها.

تقدم حقيبة الذكاء الاصطناعي ملاحظات للمستخدم من خلال مكون محادثة مدمج، وأيضًا من خلال أجهزة الاستشعار اللمسية الموجودة في المقبض.

وعلى الرغم من أن النماذج الأولية السابقة كانت مجهزة بعجلات صغيرة مناسبة للاستخدام الداخلي إلا أن أحدث نسخة من الحقيبة الذكية تتميز بعجلات كبيرة وقوية ومحرك قوي يمكنه التعامل مع البيئات الخارجية كذلك.

الجهاز المبتكر متاح حاليًا للاختبار من قبل أي شخص ضعيف البصر.



وتريد تشيكو أساكاوا والشركات التي مولت عملها على مدى السنوات القليلة الماضية (IBM وOmron وALPS Alpine وما إلى ذلك) إتاحة حقيبة الذكاء الاصطناعي للتأجير في المطارات ومراكز التسوق ومحطات القطار في المستقبل القريب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالفيديو) سيدة كفيفة تبتكر حقيبة تعمل بالذكاء الاصطناعي لضعاف البصر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالفيديو) سيدة كفيفة تبتكر حقيبة تعمل بالذكاء الاصطناعي لضعاف البصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).