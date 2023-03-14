الكنيست الإسرائيلي يصادق على 3 قوانين مثيرة للجدل بالقراءة الأولى

2023/03/14 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الثلاثاء، على ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، وفقا لمراسل "الحرة" في القدس.

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