اعتقال متهم بسرقة 13 مليون دينار ومخشلات ذهبية من منزل في بغداد

2023/03/14 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بسرقة ١٣ مليون دينار ومخشلات ذهبية من داخل دار في العاصمة.

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