مسؤول ياباني يوضح كيف ستؤثر أزمة سيليكون فالي على الاقتصاد

2023/03/14 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

صرح وزير مالية اليابان شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، أن السلطات اليابانية يراقبون عن كثب كيف يمكن أن تؤثر قضية بنك سيليكون فالي (SVB) على اقتصاد اليابن والأوضاع المالية ككل، كما تطرق المسؤول الياباني للنقاط التالية:

الأسواق المالية أظهرت عزوفا واضحا عن المخاطرة

اليابان تسعى لجمع المعلومات الكاملة عن أزمة بنك سيليكون فالي.

لا يزال النظام المالي في اليابان مستقرا ككل.

لا تعليق على وجود أي تأثير يُذكر على سياسة بنك اليابان.

لا نتوقع تداعيات مالية كبيرة من أزمة سيليكون فالي على اقتصاد اليابان والنظام المالي.

لم يتم التوصل إلى قرار بعد بشأن التعاون المالي بين اليابان وكوريا الجنوبية.

والجدير بالذكر، أن وزير مالية اليابان قد أوضح في وقت سابق بأن إخراج اقتصاد اليابان من منطقة الانكماش وتحقيق نمو مستقر لا يزالان يمثلان تحديا حقيقيا لحكومة اليابان.

وأدلى سوزوكي بهذا التصريح عندما تم سؤاله من قبل البرلمان عما إذا كانت حكومة اليابان ستسعى إلى مراجعة بيانها المشترك القائم مع بنك اليابان، والذي يلزم البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% في أقرب وقت ممكن.

ويمكن ملاحظة، أن بنهاية الأسبوع الماضي؛ تعرض بنك سيليكون فالي لأزمة قوية دفعته لانهيار شديد، وهو ما تسبب بخسائر حادة للقطاع المصرفي العالمي، حيث شهد القطاع أسوأ أداء في معظم البورصات العالمية.

وجاء هذا السقوط الحاد لسهم سيليكون فالي بعدما أعلنت المجموعة في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنها باعت ما تقرب قيمته من 21 مليار دولار من الأوراق المالية مقابل صافي خسائر بلغ نحو 1.8 مليار دولار، بعد اقتطاع الضرائب.

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