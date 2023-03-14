الاعمار: المجمعات السكنية لا تسد 25% من ازمة السكن

2023/03/14 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، ان مجمل مشاريع الوحدات السكنية المنفذة أو قيد التنفيذ والتهيئة حالياً، لا تسد أكثر من ربع حاجة البلاد الفعلية وصولا منها إلى العام 2030 .

وقـال مدير عـام دائــرة الإسكان بالوزارة صــــادق مـحـمـد الــفــرطــوســي في تصريح لـ "جريدة الصباح" اطلعت عليه "الاقتصاد" إن "البيانات والإحصاءات التي أعدتها وزارتــه والجهات المختصة، تؤكد حاجة البلاد إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية وصولا إلى العام 2030 من أجل معالجة أزمة السكن الخانقة فيها".

وأضاف أنه "بالمقابل فإن الإحصائية تؤشر أنَّ مجمل مشاريع الوحدات السكنية المنفذة أو قيد التنفيذ والتهيئة في البلاد، تتجاوز الـــ850 ألفاً، أي إنها ستسهم بسد حاجة إلى العام 2030".

و تعاني البلاد من ازمة سكن خانقة سيما في بغداد ما رفع أسعار العقارات والايجارات الى مبالغ خيالية خلال المدة الماضية

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