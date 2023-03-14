رئاسة حكومة كردستان تعلن موعد وصول السوداني إلى اربيل

2023/03/14 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، موعد وصول السوداني إلى اربيل .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يستقبل في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وذلك في مراسم استقبال رسمية بمطار أربيل الدولي".

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن رئيس الوزراء يصل اليوم الى مدينة أربيل، للقاء الرئيس بارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.

ووفقا للإعلام الكردي، أنه من المقرر أن يزور السوداني بعد ذلك السليمانية لحضور اجتماع الجامعة الأمريكية هناك.

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