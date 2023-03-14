جنح الرصافة: احكام مختلفة بحق 78 شخصاً لفتحهم صيدليات ومراكز تجميل بشكل غير قانوني

2023/03/14 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت محكمة جنح الرصافة، اليوم الثلاثاء، احكاما مختلفة بحق 78 شخصاً لفتحهم صيدليات ومراكز تجميل بشكل غير قانوني.

وذكر بيان لأعلام القضاء تلقته (بغداد اليوم) أن "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أصدرت احكاماً مختلفة بحق 78 شخصا لفتحهم صيدليات ومختبرات ومراكز تجميل ومساج بشكل غير قانوني خلال العام الماضي".

واضاف أن "هذه الاحكام توزعت بين (27) شخصا لفتحهم صيدليات دون الحصول على اجازات قانونية وتم الحكم عليهم وفقا لأحكام المادة (50) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970، فضلا عن الحكم على (17) شخصا لفتحهم مختبرات بشكل غير قانوني من القانون اعلاه".

واوضح البيان أن "المحكمة اصدرت احكاماً بحق (21) شخصاً لفتحهم مراكز تجميل دون الحصول على اجازة رسمية، فيما حكمت على (13) شخصاً لقيامهم بفتح مراكز مساج".

وأشار الى أن "الاحكام صدرت بموجب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981".

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