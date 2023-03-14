2023/03/14 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب منتخب شباب اليابان لكرة القدم كويتشي توغاتشي، أن منتخبنا الشبابي يمتلك حلولاً فردية أفضل من الأردن.وقال توغاتشي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس آسيا إنه “برغم تشابه أسلوب المنتخبين إلا إن المنتخب العراقي يمتلك حلولًا أفضل على المستوى الفردي مقارنة مع منتخب الأردن الذي واجهناه”.[…]

ظهرت المقالة مدرب شباب اليابان: العراق يمتلك حلولاً فردية أفضل من الأردن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب شباب اليابان: العراق يمتلك حلولاً فردية أفضل من الأردن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب شباب اليابان: العراق يمتلك حلولاً فردية أفضل من الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).