2023/03/14 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعاً غير مسبوق، ووصل إلى 100 ألف ليرة، للمرّة الأولى في تاريخ لبنان.وكانت بورصة لبنان قد أقفلت مساء الاثنين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة اللبنانية تسجل انهياراً تاريخياً أمام الدولار المركز الخبري الوطني.

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