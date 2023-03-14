السوداني يهنئ الصابئة المندائيين بعيد الخليقة

2023/03/14 | 11:46 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 هنأ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الصابئة المندائيين بعيد الخليقة “البرونايا”.وقال السوداني في تدوينة تابعتها شبكة 964:

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