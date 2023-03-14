2023/03/14 | 12:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: في جنوب العراق، لا يزال يختا صدام حسين بعد عشرين عاماً...

ظهرت المقالة يختا صدّام حسين شاهدان على البذخ..



وانتشالهما يكلف العراقيين أموالا اضافية أولاً على المسلة.

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