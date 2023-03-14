حكومة كردستان تحدد موعد وصول السوداني إلى أربيل

2023/03/14 | 12:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت حكومة إقليم كردستاني، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يصل اربيل ظهر اليوم الثلاثاء.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني يستقبل، في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الثلاثاء 14 آذار (مارس) 2023، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وذلك في مراسم استقبال رسمية بمطار أربيل الدولي”.

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