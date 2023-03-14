حملة واسعة للوقوف مع اللاعب نور صبري ضد التعليقات المسيئة التي استهدفته مع ابنته

2023/03/14 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهاجم متابعون أصحاب التعليقات المسيئة، مؤكدين بأن اللاعب نور صبري أراد الاحتفال بابنته فنغصوا عليه الفرحة بعدما قرأ كلمات التنمر الموجهة لها، متسائلين عن السبب الذي يدفهم لمثل هذا التصرف الذي وصفوه بالمستفز.وأكدوا أن نور صبري رفع اسم … Readmore

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