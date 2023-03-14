النزاهة: صدور أمري قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق لاضراره عمداً بالمال العام

2023/03/14 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمري قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق؛ لإحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، وارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته”.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة: ان” محكمة تحقيق الكرخ … Readmore

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