الاوائل من المناطق المتنازع عليها، إهمال المركز و صبر الإقليم

2023/03/14 | 12:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك ينتظر الخريجين الأوائل من المناطق المتنازع عليها مجلس الخدمة الاتحادي و وزارة التعليم العالي باقليم كردستان و قرارهم بشأن تعيينهم اسوة باقرانهم من المحافظات العراقية الأخرى لكن و لحد الان لم يتحرك المجلس و لم يثرح بشأنهم.بحسب قرار مجلس النواب فان الخريجين من هذه المناطق مشمولون بالقرار و تم طلب اسماءهم …

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