2023/03/14 | 12:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت الى العراق في العام 1918 وكانت

بداياتها بعشر عربات في بغداد ثم انتشرت

في باقي المحافظات ومنها كربلاء

المقدسة لتصبح وسيلة النقل الاولى

واصبحت اسماء مالكيها وسائقيها معروفة

في المجتمعات ولها مرائب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ركبه العراقيون والعرب.. "الربل" عربة تراثية تعود الى شوارع كربلاء من جديد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ركبه العراقيون والعرب.. "الربل" عربة تراثية تعود الى شوارع كربلاء من جديد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).