2023/03/14 | 12:20 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دخلت الى العراق في العام 1918 وكانت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ركبه العراقيون والعرب.. "الربل" عربة تراثية تعود الى شوارع كربلاء من جديد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بداياتها بعشر عربات في بغداد ثم انتشرت
في باقي المحافظات ومنها كربلاء
المقدسة لتصبح وسيلة النقل الاولى
واصبحت اسماء مالكيها وسائقيها معروفة
في المجتمعات ولها مرائب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ركبه العراقيون والعرب.. "الربل" عربة تراثية تعود الى شوارع كربلاء من جديد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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