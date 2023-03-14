البنك المركزي يوافق على تجديد رخصة شركة الاموال لخدمات الصيرفة الالكترونية

2023/03/14 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن بنك المركزي، الثلاثاء، الموافقة على تجديد الرخصة الممنوحة لشركة الاموال الصيرفية الالكترونية.

وذكر البنك في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "إستناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (30) لسنة 2023 ، حصلت الموافقة على تجديد الرخصة الممنوحة لشركة الأموال لخدمات الصيرفة الإلكترونية استناداً لأحكام المادة (7/ثانياً) من نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم (3) لسنة 2014".

واشار الى ان ذلك "شريطة الإلتزام بأحكامه والتعليمات والضوابط الصادرة من قبل هذا البنك".

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