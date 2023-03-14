2023/03/14 | 12:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NW0FnJrX-Yo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بازار خيري طلابي لدعم مرضى السرطان بجامعة كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بازار خيري طلابي لدعم مرضى السرطان بجامعة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).