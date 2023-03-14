صندوق الاسكان يصرف 343 مليار دينار كقرض للمواطنين منذ بداية العام الحالي

2023/03/14 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن صندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، انفاق أكثر من 343 مليار دينار، كقروض للمواطنين منذ بداية العام الحالي 2023 .

وذكر الصندوق في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" انه " صرف أكثر من 343 مليار دينار، كقروض للمواطنين منذ بداية العام الحالي 2023".

واضاف ان " مجموع المبالغ المصروفة خلال شهر شباط الماضي بلغ نحو 168.5 مليار دينار".

واشار الى ان " عدد المعاملات المقبولة الكترونياً خلال شباط ايضاً بلغ (2417) معاملة ، فيما بلغ عدد المعاملات المكشوفة (6420) معاملة".

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