عمر الرئيس الأمريكي الأسبق بلغ 98 عامًا.. بايدن يكشف ما طلبه جيمي كارتر حال وفاته

2023/03/14 | 12:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن الرئيس الأسبق جيمي كارتر طلب منه إلقاء خطاب تأبينه بعد وفاته.

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