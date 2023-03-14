ضبط مسافرة أجنبية بحوزتها “كريستال” في منفذ الشلامجة الحدودي

2023/03/14 | 13:11 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – 964 ألقت شرطة منفذ المنافذ الحدودية، الثلاثاء، القبض على مسافرة أجنبية بحوزتها حبوب كريستال المخدرة في البصرة.وذكر بيان للهيئة تلقت شبكة 964 نسخة منه: تستمر هيأة المنافذ الحدودية في ضبط المخدرات ومنع مرورها عبر منافذنا الحدودية، حيث تم القاء القبض على مسافرة اجنبية الجنسية ضبط بحوزتها مادة (الكريستال) المخدره.عملية الضبط تمت […]

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