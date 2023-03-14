التالي
منذ ساعتين
السوداني يوجه مديريات التربية بأن تكون كلمة الاحتفال الخميس المقبل مُخصصة لمئوية الشاعرة نازك الملائكة
منذ 19 ساعة
الكشف عن مواصفات سلسلة Galaxy S23 الجديدة
منذ يوم واحد
كردستان تعطل الدوام الرسمي غداً في الإقليم
منذ يوم واحد
أكثر من 6 آلاف حالة طلاق في عموم العراق خلال شهر واحد
منذ يوم واحد
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية لمناقشة مشروع الموازنة
منذ يومين
Realme تطلق هاتف أندرويد يشبه هواتف آيفون وسعره منافس
منذ يومين
رئيس البرلمان يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني
منذ يومين
السوداني يصل البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ وعدد من المشاريع الستراتيجية
منذ يومين
الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 3 كغم من مادة الكريستال في بغداد
منذ 3 أيام
اطلاق هاتف أندرويد يشبه هواتف آيفون وسعره منافس
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان يهنئ الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان يهنئ الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).