السوداني يكلف الهيمص نائبا لمحافظ البنك المركزي العراقي

2023/03/14 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، بتكليف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لفيصل الهيمص نائبا لمحافظ البنك المركزي العراقي.وقال المصدر لـ / المركز الخبري الوطني/: إن “رئيس مجلس الوزراء […]

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