2023/03/14 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن مشاورات غير رسمية مستمرة بين المنظمة الدولية والأطراف المعنية باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بشأن تمديده، مضيفا أن المباحثات الشخصية وجها لوجه مع روسيا انتهت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق تصدير الحبوب.. استمرار المشاورات وأنباء عن تمديد لـ60 يوما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق تصدير الحبوب.. استمرار المشاورات وأنباء عن تمديد لـ60 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).