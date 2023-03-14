الصين: أستراليا وبريطانيا وأمريكا تمضي في مسار خطير

2023/03/14 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بكين – رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء: إن أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تجاهلت مخاوف المجتمع الدولي وتمضي في مسار خطير.

أدلى المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين بهذا التصريح في إفادة صحفية دورية عند سؤاله عن خطط الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لتزويد أستراليا بغواصات هجوم تعمل بالطاقة النووية.

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