 ارتفاع أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في أسواق بغداد و أسواق اربيل

2023/03/14 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (14 اذار 2023).

كما ان أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 410 آلاف دينار، وسعر الشراء 406 آلاف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم امس الاثنين 407 الف دينار للمثقال الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 380 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 376 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 475 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 335 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 355 الف دينار.



ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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