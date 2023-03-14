برنت يتراجع دولارين ليصل الى 78.77 دولاراً

2023/03/14 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

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واصلت اسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تراجعها لليوم الثاني على التوالي نتيجة انهيار بنك سيليكون فالي إلى هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة .

وتراجع خام برنت دولارين ليصل الى 78.77 دولارا، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا إلى 73.93 دولار للبرميل.

وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة “إس في بي” المالية مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار العام الماضي.



كما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي.

وأطلقت السلطات الأمريكية تدابير طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعدما أدت مخاوف انتقال عدوى انهيار بنك سيليكون فالي إلى موجة بيع في الأصول الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي وأغلقت الجهات التنظيمية بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات، اليوم الثلاثاء بعدما هبط على مدى ثلاثة أيام متصلة وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الجلسة في نحو شهر أمس الاثنين.



ويجعل انخفاض الدولار النفط أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وعادة ما يدعم أسعار النفط.

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