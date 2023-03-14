تنفي إلغاء مواد دراسية.. التربية تحدد موعد الإعلان عن امتحانات الصفوف المنتهية

2023/03/14 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد الإعلان عن امتحانات الصفوف المنتهية، فيما نفت إلغاء أي مواد للمرحلتين السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "بمجرد اكتمال المتطلبات والاشتراطات الخاصة بإقامة الامتحانات؛ يتم تحديد موعد امتحانات الصفوف المنتهية"، مشيراً إلى أن "مجموعة من التفاصيل المهمة تعمل الوزارة على حسمها هذا العام".

وأوضح، أنه "بمجرد الاتفاق على مواعيد الامتحانات سيتم إعلانها بشكل فوري ومباشر حرصاً على أهمية معرفة الطلبة للاستعداد لها بوقت مبكر"، منوها بأن "تحديد مواعيد امتحانات الصفوف المنتهية تسبقها إجراءات، منها تهيئة القاعات؛ كون أن الأسئلة وزارية وفي وقت واحد".

ولفت، إلى أن "اجتماعاً تشاورياً في الوزارة عقد قبل نصف العام الحالي، وضعت من خلاله الخطوط وبتنسيق عالٍ أدى إلى نجاح الامتحانات، الأمر الذي تأمل الوزارة تحقيقه بالفترة المقبلة وتكرار نجاح تجربة الامتحانات النصفية".

وتابع، أن "الوزارة، لم تقرر إلغاء أي مواد للمرحلتين السادس الابتدائي والثالث المتوسط".

وبشأن المدرسة الالكترونية الحكومية الخاصة بالطلبة الخارجيين، قال السيد، أن "تجربة المدرسة الالكترونية الحكومية ستطبق لأول مرة في البلاد، وتهدف إلى الوصول إلى من يحتاج التعليم عن بعد"، مبيناً، أن "هذه التجربة جديدة معتمدة في كل دول العالم وتتضمن الدمج بين الالكتروني والحضوري".

وتابع، أنه "ستكون هناك مواد ودروس مسجلة وكتب الكترونية وبالتالي ستحقق هذه المدرسة خط شروع نحو رقمنة التعليم والاتجاه نحو أساليب جديدة وحديثة في التعليم".

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