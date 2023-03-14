سخاء آذار يرفع خزين ثاني أكبر سدود ديالى بـ 100مليون م3

2023/03/14 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع خزين ثاني أكبر سدود ديالى بـ 100مليون م3 بسبب الأمطار الأخيرة.

وقال العبيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "غزارة الامطار في الايام الاخيرة دفعت الى تدفق سيول جارفة من محافظات السليمانية وكركوك ومناطق اخرى في صلاح الدين صوب بحيرة سد العظيم اقصى شمال الناحية، مما اسهمت في زيادة خزينها بمقدار 100 مليون م3".

وأضاف أن "خزين بحيرة سد العظيم بلغ حاليا أكثر من 400 مليون م3 وهي كمية جيدة بالوقت الراهن لتامين الحصص المائية لمحطات الاسالة والمزارع التي تقع على جانبي نهر العظيم".

ولفت العبيدي الى أن "التوقعات تشير الى تدفق سيول اخرى خلال اذار ونيسان وفق مؤشرات الانواء الجوية مع موجات مطرية قادمة".

ويعد سد العظيم ثاني أكبر سدود ديالى وتصل قدرته التخزينية القصوى أكثر من مليار و400 مليون م3

ومن المتوقع ان تشهد مناطق البلاد المزيد من الموجات المطرية التي قد تؤدي لزيادة مخزون المياه في العراق بعد انخفاضه لمستويات حرجة وصلت لـ7 مليار متر مكعب.

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