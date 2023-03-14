كردستان العراق في قلب عاصفة المخدرات

2023/03/14 | 13:39 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع مصادر أمنية وحكومية رفيعة على أن تعاطي المخدرات في العراق -خصوصا إقليم كردستان العراق- بات أكبر تهديد يواجه البلد بعد انتشارها في كل مناطق البلاد..التحقيق التالي يعرض التفاصيل.

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