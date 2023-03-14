انهيار تاريخي لـ

2023/03/14 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت الليرة اللبنانية مرحلة جديدة من

الانهيار، تمثلت بهبوطها التاريخي إلى

مستوى 100 ألف ليرة لبنانية للدولار

الواحد في السوق الموازية، وهو رقم جديد

في مسار المعاناة الطويل الذي تعيشه

العملة اللبنانية

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