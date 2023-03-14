بغداد.. احكام مختلفة بحق 78 شخصاً لفتحهم صيدليات ومراكز طبية غير مرخصة

2023/03/14 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة

بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة

الاقتصادية في رئاسة محكمة استئناف

بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء،

احكاماً مختلفة بحق 78 شخصاً لفتحهم

صيدليات ومختبرات ومراكز تجميل

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