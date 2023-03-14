صور من الشورجة وسط بغداد: بهارات “البرياني” الأكثر طلباً قبيل رمضان

2023/03/14 | 13:56 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشورجة (بغداد) 964 مع اقتراب شهر رمضان تنشط محال العطارة والبهارات والتوابل في سوق الشورجة، بشكل كبير، إذ تحرص العوائل البغدادية على تحضير النكهات الخاصة بمائدة الإفطار، في تقليد متوارث.التفاصيل: تضم الشورجة مجموعة كبيرة من محال العطارة تبيع عشرات الأنواع من البهارات والتوابل، ويقصدها الزبائن بكثافة من بغداد وخارجها.أبو وسام السيد، أحد بائعي […]

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