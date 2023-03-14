الكاظمي يعلق بشأن سلم الرواتب الجديد وما نُشر من فقرات فيه

2023/03/14 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على سلم الرواتب الجديد المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الكاظمي، لـ(بغداد اليوم)، إن "سلم الرواتب الجديد مازال قيد الدراسة والاعداد من قبل لجنة خاصة من قبل الحكومة العراقية، والانتهاء من هذا السلم والتصويت عليه من قبل مجلس الوزراء يحتاج الى مزيد من الوقت، وما نشر هو مقترح للسلم وليس الشكل النهائي".

واوضح الكاظمي أنه "هناك رغبة حكومية وبرلمانية بأعداد سلم رواتب جديد في القريب العاجل يكون منصف لكافة موظفي الدولة العراقية، ويسهم بشكل كبير في رفع المستوى المعيشي للموظف، والعمل مستمر وجار على اعداد السلم في القريب العاجل".

وفي وقت سابق كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني تفاصيل سلم رواتب الموظفين الجديد الذي تعتزم الحكومة إقراره وتطبيقه.

وقال العطواني إنه "وفقا لسلم الرواتب الجديد فأن الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا ستكون بنسبة 150 %"، مشيراً الى ان "الحد الادنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار".

وأكد، أنه "بموجب القانون الجديد ستمنح 50 % مخصصات تحسين معيشة لجميع الموظفين".

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