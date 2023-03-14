السوداني يصل الى اربيل

2023/03/14 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، برفقة وفد حكومي الى محافظة اربيل .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى مدينة أربيل في زيارة لإقليم كردستان العراق برفقة وفد حكومي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حكومة إقليم كردستان، موعد وصول السوداني إلى اربيل .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يستقبل في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وذلك في مراسم استقبال رسمية بمطار أربيل الدولي".

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن رئيس الوزراء يصل اليوم الى مدينة أربيل، للقاء الرئيس بارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.

ووفقا للإعلام الكردي، أنه من المقرر أن يزور السوداني بعد ذلك السليمانية لحضور اجتماع الجامعة الأمريكية هناك.

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