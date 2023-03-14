شاركنا برأيك.. هل يقود محمد صلاح ليفربول لتحقيق

2023/03/14 | 13:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد محمد صلاح ورفاقه لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

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