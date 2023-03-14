السوداني يوجه مديريات التربية كافة بأن تكون كلمة الاحتفال يوم الخميس المقبل مُخصصة لمئوية الشاعرة نازك الملائكة

2023/03/14 | 13:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرفاناً وتقديراً للمنزلة الثقافية للشعر العراقي الحديث، ومكانته وتأثيره في مشهد الوعي الحضاري العربي، وأهمية الشعراء العراقيين المُجدِّدين الذين أسسوا للريادة والإبداع في هذا المجال السامي.فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني مديريات التربية كافة بأن … Readmore

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