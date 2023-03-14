2023/03/14 | 14:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ محافظ...

ظهرت المقالة أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق: مخالفات في عقد تأهيل مسبح تكريت الأولمبي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق: مخالفات في عقد تأهيل مسبح تكريت الأولمبي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمر قبض جديد بحق محافظ صلاح الدين السابق: مخالفات في عقد تأهيل مسبح تكريت الأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).