2023/03/14 | 14:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 مارس، 2023 بغداد/المسلة: وافق مجلس الوزراء العراقي الاثنين على مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه...

ظهرت المقالة لماذا أقر الوزراء العراقي قانون الموازنة لثلاث سنوات..



وهل يسمح الدستور بذلك؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا أقر الوزراء العراقي قانون الموازنة لثلاث سنوات.. وهل يسمح الدستور بذلك؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا أقر الوزراء العراقي قانون الموازنة لثلاث سنوات.. وهل يسمح الدستور بذلك؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).