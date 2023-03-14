2023/03/14 | 14:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتز 250 امرأة وكتب على أجسادهن.. الأمن العراقي يقبض على رجل ادعى أنه "روحاني" (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/14 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابتز 250 امرأة وكتب على أجسادهن.. الأمن العراقي يقبض على رجل ادعى أنه "روحاني" (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابتز 250 امرأة وكتب على أجسادهن.. الأمن العراقي يقبض على رجل ادعى أنه "روحاني" (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).