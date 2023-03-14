الناتو: نرغب بتوطيد العلاقات مـع الـعـراق فـي المرحلـة القادمـة علـى المُستوى السياسيّ

2023/03/14 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد بعثة الناتو في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي، اليوم الثلاثاء، رغبـة الحلف فـي توطيد العلاقات مـع الـعـراق فـي المرحلـة القادمـة علـى المُستوى السياسيّ.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل، اليوم، قائد بعثة الناتو في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي”.

وأضافت، أن “اللقاء جرى فيه مُناقشة أهميَّة زيارة الوزير المُرتقبة إلى بروكسل هذا الشهر، ولقائه مع أمين عام حلف الناتو ينس ستوتلبيرغ”.

وأعرب الوزير، خلال اللقاء، عـن “حـرص العـراق على إنجـاح مهمـة بعثـة حلـف الناتو فـي الـعـراق، وجـرى خلال اللقاء استعراض المهام التي تقـوم بها بعثـة الحلف في العراق، وهي تدريب قوات الأمن العراقيَّة وتقديم المشورة العسكريَّة بالتعاون مع وزارة الدفاع ومُستشاريَّة الأمن القوميّ، فضـلاً عـن البـدء بمشاريع جديدة منها دعـم العراق فـي مجـال الأمن السيبرانيّ”.

من جانبه، أعـرب الفريـق ايانوتشـي عـن سعادته بـ”التعاون المُثمر بين الجهات العراقيَّة المعنيَّة وبعثـة النـاتـو فـي الـعـراق فـي تسهيل مهـام البعثـة لتحقيق أهدافها المرجـوة”.

وأشار إلى “أهميَّـة أمن واستقرار العراق بالنسبة للمنطقة ولحلف الناتو، مُؤكَّدا رغبـة الحلف فـي توطيد العلاقات مـع الـعـراق فـي المرحلـة القادمـة علـى المُستوى السياسيّ، وعـدم إقتصـارها على المُستوى العسكريّ والأمنيّ”.

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