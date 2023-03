توهج الهند تتألق في حفل توزيع جوائز الأوسكار: همس الفيل يفوزون بشكل كبير

2023/03/14 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

فاز كل من فريق “RRR” و”The Elephant Whisperers” في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الخامس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، مما يجعله يوما تاريخيا لصانعي الأفلام الهنود والجمهور.مهد فيلم جونيت مونغا “همس الفيل”، وهو فيلم وثائقي من إخراج كارتيكي غونسالفيس الطريق للكثيرين للاعتقاد بأن الهند يمكنها حقا أن تحتل مركز الصدارة على مستوى العالم.



فاز بجائزة الأوسكار في فئة “أفضل فيلم وثائقي قصير” ضد “Haul Out”، “How Do You Measure A Year؟” “تأثير مارثا ميتشل”، و”غريب عند البوابة”.في خطابها الفائز، قالت غونسالفيس: “أقف هنا اليوم للتحدث عن الرابطة المقدسة بيننا وبين عالمنا الطبيعي.



من أجل احترام مجتمعات السكان الأصليين.



بالنسبة للكيان تجاه الكائنات الحية الأخرى، نشارك مساحتنا مع.



وأخيرا من أجل التعايش.



شكرا للأكاديمية على تقديرك لفيلمنا الذي يسلط الضوء على السكان الأصليين والحيوانات.



إلى Netflix لإيمانها بقوة هذا الفيلم.



إلى Guneet منتجي وفريقي بأكمله وأخيرا، إلى والدتي وأختي الموجودين هناك في مكان ما، أنت مركز عالمي.



إلى وطني الأم الهند.”

تدور حبكة الفيلم حول عائلة تتبنى اثنين من الفيلة الصغيرة اليتيمة في محمية مودومالاي تايجر في تاميل نادو.انتصار آخر يبدو شخصيا للغاية لكل هندي هو انتصار “نااتو نعاتو”.



كما تم أداء الأغنية التي جعلت الملايين من الأخدود على إيقاعاتها على مسرح الأوسكار من قبل المغني الثنائي المليء بالطاقة راهول سيبليجونج وكاالا بهايرافا.



في وقت لاحق، رفع الفريق الكأس حيث أضاءت القاعة بهتافات وتصفيقات عالية.



اللحظة التي قبل فيها الشاعر الغنائي تشاندرابوز والملحن MM Keeravani أن الكأس سيتم تذكرها دائما كلحظة ثورية للسينما الهندية.تنافس “ناتو نااتو” ضد “تصفيق” من فيلم “Tell It Like A Woman” و”Hold My Hand” من فيلم “Top Gun: Maverick” و”Lift me Up” من “Black Panther: Wakanda Forever” و”This Is Life” من “Everything، Everywhere All At Once”.

