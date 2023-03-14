2023/03/14 | 14:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

تظاهر المئات من موظفي ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى الديوان في بغداد للمطالبة بتوزيع سندات الملكية لقطع الاراضي التي جرى منحهم اياها في التاجيات.وناشد المتظاهرون، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كونه الجهة التنفيذية العليا بـ "التدخل المباشر بتوزيع سندات الملكية لموظفي ديوان الرقابة المالية الاتحادية الخاصة بأرض التاجيات".

وقال أحد المتظاهرين لـ (بغداد اليوم)، إن "سندات ملكية الاراضي تم اصدارها في سنة 2020 لكن لم يتم توزيعها لغاية الان"، مشيرا الى أن "موظفي مقر الديوان تم منعهم من الخروج للتظاهرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو الرقابة المالية يناشدون السوداني لإنصافهم بتوزيع أراضي التاجيات (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو الرقابة المالية يناشدون السوداني لإنصافهم بتوزيع أراضي التاجيات (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).